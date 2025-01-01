За нарушение инструкций по охране труда предприятие в Прикамье оштрафовано на 450 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено официальное расследование серьёзного инцидента на производстве. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Напомним, 5 мая 2025 года, в 08:57 на станции Каучук города Чайковского, после завершения погрузочно-разгрузочных работ с использованием подъемного оборудования, работник ООО «Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспорта», занимавший должность монтера пути 3 разряда и совмещавший профессии стропальщика и электрогазосварщика, был случайно задет крюком грузозахватного приспособления за сигнальный жилет. В результате он упал с высоты более 3,5 метров и получил тяжёлые травмы.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев прокомментировал результаты расследования.

Он отметил, что машинист нарушил инструкции по охране труда, не работая исключительно по сигналам стропальщика при подъёме и перемещении груза. Кроме того, пострадавший работник неправильно использовал средства индивидуальной защиты, не застегнув подбородочный ремень защитной каски. Вместе с тем руководители и специалисты подразделения не обеспечили должный контроль за выполнением работ.

Внеплановая проверка ООО «Чайковское предприятие промышленного железнодорожного транспорта», проведенная в связи с инцидентом, выявила нарушения требований охраны труда, касающиеся обеспечения безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и неознакомления работников с технологическими картами размещения грузов.

За выявленные нарушения трудового законодательства работодатель был привлечен к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 450 тыс. руб.

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