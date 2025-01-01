В Перми раскупили 87% билетов на Дягилевский фестиваль в первый день продаж Почти 55% зрителей — жители Пермского края Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

По информации сервиса «Яндекс Афиша», 29 апреля, в первый день продаж, было реализовано около 87% билетов на Дягилевский фестиваль.

Большинство зрителей составили жители Пермского края — 54,9% от общего числа посетителей. Среди других городов России активнее всего покупали билеты в Москве (17,7%), Екатеринбурге (9,2%) и Санкт-Петербурге (4,3%). Около 2% билетов были приобретены зрителями из-за границы.





Пресс-служба сервиса сообщила, что за первые 10 дней прошло 107 показов с полными залами, а также состоялось более 60 бесплатных мероприятий — лекций, творческих встреч, концертов и спектаклей. Общая продолжительность программы превысила 226 часов.





Самыми популярными среди событий фестиваля стали концерты открытия и закрытия с участием Теодора Курентзиса и musicAeterna, а также одна из оперных премьер — «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в интерпретации Владимира Ткаченко и Анны Гусевой.





Напомним, Дягилевский фестиваль в Перми прошёл с 13 по 22 июня.

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