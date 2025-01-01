В детском реабилитационном центре в Перми завершены фасадные работы Объект в Камской долине сдадут осенью 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Махонин

Строительство детского реабилитационного центра на ул. Маршала Жукова в Перми подошло к завершающему этапу. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что уже завершены фасадные работы, а также построен склад и газовая котельная. В настоящее время рабочие благоустраивают прилегающую территорию и занимаются отделкой внутри здания.





В ближайшее время на территории центра появятся игровые и спортивные площадки, а также дорожки для прогулок и отдыха. Центр будет оснащён современным и роботизированным оборудованием, игровыми и спортивными комнатами, библиотекой, адаптивными тренажёрами.





Губернатор добавил, что в данный момент идёт закупка техники и мебели, разрабатываются новые программы и стандарты. Также ведётся подбор и обучение специалистов.





Строительство планируют завершить осенью 2025 года. Контроль за сроками и качеством работ возложен на краевой минстрой.





Напомним, центр в Камской долине строится с 2023 года. После ввода в эксплуатацию он будет рассчитан на пребывание 1,5 тыс. детей с болезнями, приводящими к инвалидности (к ним относятся заболевания опорно-двигательной системы и ментальные нарушения).





При этом реабилитационный центр будет функционировать в стационарном и в полустационарном режиме. Учреждение рассчитано на 80 круглосуточных мест и 75 мест для дневного пребывания.

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