Детский реабилитационный центр в Перми откроют в 2025 году Учреждение возводят в Камской долине Поделиться Твитнуть

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Во время прямого эфира на своей странице в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал подробности о строительстве детского реабилитационного центра и его наполнении.

По словам главы региона, сейчас объект активно строится в Камской долине. Завершение работ планируется в 2025 году. После ввода в эксплуатацию он будет рассчитан на пребывание 1,5 тыс. детей и станет уникальным учреждением не только для Пермского края, но и для России.

«Кроме оздоровления, там будут образовательные программы, тематика, связанная со спортом, социально-бытовое ориентирование. Сам центр займётся подготовкой кадров и разработкой программ. В следующем году анонсируем открытие», — пояснил губернатор.

Центр будет предназначен для детей с болезнями, приводящим к инвалидности. К ним относятся заболевания опорно-двигательной системы и ментальные нарушения. Он сможет принимать семьи со всего Пермского края. В учреждении будут обеспечены условия для совместного проживания родителей и детей во время прохождения реабилитации.

При этом реабилитационный центр будет функционировать в стационарном и в полустационарном режиме. Учреждение рассчитано на 80 круглосуточных мест и 75 мест для дневного пребывания.

Напомним, объект начали возводить в августе 2023 года на ул. Маршала Жукова. Учреждение планируется разделить на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, зону социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны и жилые помещения.

На прилегающем к центру участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для занятий игровыми видами спорта, стрельбы из лука, силовых адаптивных тренажёров и прогулочную зону.

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