Алёна Морозова Начало положено В Перми стартовали работы по строительству детского реабилитационного центра Поделиться Твитнуть

На ул. Маршала Жукова в Перми началось строительство детского реабилитационного центра. Подрядчик выполнил все работы подготовительного этапа, и сейчас на строительной площадке ведётся установка свайного поля. Уже забито более 75% свай: 439 из 576 штук. Параллельно выполняется устройство земляного основания.

Помощь для 1,5 тыс. детей-инвалидов

Центр будет работать в стационарном и полустационарном режиме. Он рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания. Особенность центра в том, что он сможет принимать детей раннего возраста. Ежегодно здесь смогут проходить медреабилитацию более 1,5 тыс. детей, которых смогут сопровождать родители, отмечают в министерстве строительства Пермского края.

Учреждение планируется разделить на несколько зон: экспертно-функциональной диагностики и разработки программ реабилитации, реабилитационную, зону социальной адаптации и интеграции, а также научно-исследовательскую, учебную и административно-хозяйственную зоны и жилые помещения.

Когда объект будет построен, подрядчик займётся благоустройством территории. На участке планируется создать безбарьерную среду, игровые площадки для детей разных возрастов, площадки для занятий игровыми видами спорта, стрельбы из лука, силовых адаптивных тренажеров и прогулочную зону.

Детский реабилитационный центр

Администрация Перми

Работы выполняет пермская компания «Рекон-Строй», контракт с которой был заключён в мае этого года. У подрядчика уже есть опыт работы в строительстве социальных объектов — параллельно компания возводит поликлинику в Чусовом.

Строительство центра входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края, ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, важно обеспечивать комплексную поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья и повышать их качество жизни, Например, для этого в крае работает служба социальных участковых, реализуется федеральный проект «Доступная среда». Кроме того, в этом году в Прикамье была принята концепция развития системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, в том числе детей, на период до 2025 года. Благодаря ей удастся объединить все профильные ведомства и некоммерческие организации, оказывающие услуги инвалидам.

Первый в России

По данным руководителя общественной организации «Счастье жить» Анастасии Гилёвой, сегодня в Пермском крае проживают 10 200 детей с инвалидностью, при этом всего несколько отделений, готовы оказывать комплексную реабилитационную помощь. Её получают порядка 3 300 детей. Строительство комплексного реабилитационного центра родители детей-инвалидов ждали 10 лет. Этот вопрос стоит на контроле общественной организации с 2015 года, но «было несколько очень сложных вопросов», чтобы приступить к реализации проекта. Сначала минсоц хотел взять и адаптировать центр, который был создан в Ижевске, но не получилось, и это было совсем не то, о чем просили родители детей-инвалидов.

«Мы просили большой комплекс краевого уровня, которого, по сути, ещё нет в России. Затем мы [организация «Счастье жить»] написали техническое задание, — поясняет Анастасия. — Нас поддержал строительный колледж Перми, а две группы студентов разработали два дизайн-макета реабилитационного центра. Один из дизайн-макетов и лёг в основу этого центра. Всё было хорошо, и федеральный бюджет был готов выделить дополнительные средства 700 млн руб. дополнительно к 500 млн региональных, но в связи с недавними событиями в конце того года я узнала, что вопрос о строительстве был приостановлен».

После этого Анастасия связалась с губернатором Пермского края, который сообщил ей, что сейчас «просто физически нет сил, и федерация не готова поддержать строительство, потому что изменились приоритеты». Общественница попросила передать ей весь проект, чтобы самостоятельно обратиться к властям федерального уровня и своими силами найти финансирование. Через две недели губернатор позвонил руководителю организации «Счастье жить» и в личной беседе сказал, что перераспределили источники финансирования, и возможность строительства найдена, но нет средств на оснащение.

«Я ответила, что ещё 2-3 года уйдёт на строительство, и за это время мы точно найдём средства для оснащения. И это другая сумма. К примеру, 1 млрд руб. вложен в строительство, а на оснащение — нужно всего лишь 200 млн руб. Мы услышали друг друга и решили, что на данном этапе необходимо начать строительство центра. Я безусловно этому рада, потому что это будущее наших детей. Чем раньше мы начнём реабилитацию и чем она будет качественнее, тем успешнее будут дети и семьи, потому что ребёнок будет полностью реабилитирован и включён в общество», — пояснила Гилёва «Новому компаньону».

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