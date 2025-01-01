Алёна Бронникова Скрывавшую Mercedes экс-чиновницу из Перми требуют уволить по утрате доверия Прокуратура обратилась в суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокурор Перми обратился в Мотовилихинский районный суд с иском к Наталье Плюсниной и территориальному управлению краевого минсоцразвития с требованием изменить формулировку увольнения бывшей чиновницы. На заявление обратило внимание Properm.ru.

Как было установлено ранее судом, Плюсинина приобрела Mercedes-Benz, стоимость которого превышала совокупный доход её семьи за три года, предшествующие совершению сделки. Законность происхождения доходов, на которые был куплен автомобиль, не была подтверждена. По словам ответчицы, сумма сделки составила 500 тыс. руб., однако экспертиза оценила стоимость автомобиля в 7,9 млн руб. Суд постановил взыскать с чиновницы в доход РФ эквивалентную сумму.

После вступления в силу решения она уволилась с поста замглавы подразделения по собственному желанию. Однако надзорный орган требует уволить её с формулировкой «в связи с утратой доверия» и внести запись в реестр чиновников-коррупционеров. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

По информации издания, в отношении Плюсниной проводится ещё одна проверка, связанная с недвижимостью. По словам источников, автомобиль был куплен сыном чиновницы и по личным соображениям оформлен на мать. Подтвердить происхождение доходов на покупку элитного транспортного средства никто в ходе процесса не смог.

Напомним, Плюснина пыталась скрыть авто за границей. В феврале он был найден на территории Перми.

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