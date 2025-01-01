Алёна Бронникова Mercedes чиновницы, который она скрывала за границей, нашли в Перми Решение о взыскании 7 млн рублей вступило в силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале на территории Перми был найден Mercedes-Benz, который заместитель руководителя подразделения минсоца Наталья Плюснина приобрела в 2022 году, а затем попыталась его скрыть за пределами России. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«В феврале 2025 года местонахождение автомобиля установлено на территории Перми, после чего авто было арестовано и передано в специализированную организацию на ответственное хранение. Кроме того, в целях исполнения решения суда, по ходатайству прокурора на денежные средства на банковских счетах ответчика наложен арест», — добавили в ведомстве.

Как выяснил надзорный орган, чиновница приобрела автомобиль, стоимость которого превышала совокупный доход её семьи за три года, предшествующие совершению сделки. Законность происхождения доходов, направленных на приобретение авто, не была подтверждена, и ведомство обратилось в суд.

Согласно опубликованному решению Индустриального районного суда Перми, между продавцом и покупательницей был заключён договор на 500 тыс. руб., при этом в ходе экспертизы реальная стоимость автомобиля была установлена в 7,9 млн руб. В ходе проверки ответчица пыталась скрыть авто за границей. По её словам, Mercedes находился в Казахстане в неисправном состоянии.

В ноябре суд признал совершённую сделку купли-продажи транспортного средства притворной в части определения стоимости в 500 тыс. руб. и постановил взыскать с чиновницы в доход РФ эквивалентные стоимости автомобиля 7,9 млн руб.

Плюснина обжаловала решение, однако 27 февраля Пермский краевой суд по результатам рассмотрения апелляции оставил решение суда первой инстанции без изменения. Как сообщает прокуратура, судебный акт о взыскании 7,9 млн руб. с ответчицы вступил в законную силу.

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