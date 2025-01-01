В округах Прикамья запретят торговлю алкоголем в День молодёжи Поделиться Твитнуть

В День молодёжи в Пермском крае будет введён запрет на реализацию алкогольной продукции. Информация об ограничениях содержится в постановлении правительства Пермского края. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На пятницу, 27 июня, запрет на продажу алкоголя введён в с. Елово. В субботу, 28 июня, ограничение будет действовать в Бардымском, Большесосновском, Куединском, Лысьвенском муниципальных округах, в Добрянке, Красновишерске, Краснокамске, Кунгуре, Нытве, Осе, Очёре, Соликамске, Полазне и Чёрмозе. Также запрет распространится на Губахинский МО (Губаха, посёлки Углеуральский, Широковский, Накорнский), с. Кочёво, п. Суксун, с. Чайка, п. Майкор и ЗАТО Звёздный.





Торговля спиртным ограничивается с 8 до 23 часов. При этом запрет не распространяется на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.





В Перми в День молодёжи запрет на продажу алкоголя вводиться не будет.





Ранее «Новый компаньон» публиковал даты , когда в 2025 году будет запрещена торговля алкоголем в Пермском крае.

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