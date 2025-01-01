На горе Крестовой в Прикамье представят комический балет «Выпускной бал» Он состоится 6 июля Поделиться Твитнуть

Фото: https://teatrd.ru/

Антон Завьялов

В рамках прикамского фестиваля «Тайны горы Крестовой» (18+), который пройдёт в Губахе с 5 по 8 июля, Пермское государственное хореографическое училище представит одноактный комический балет «Выпускной бал» (6+).

Постановка на музыку Иоганна Штрауса-сына начнётся 6 июля в 14:00 на Рудянском спое горы Крестовой. Действие балета происходит в середине XIX века в женском колледже, во время последнего совместного вечера выпускниц, на который приглашены мальчики из офицерского училища. Либретто написал Дэвид Лишин, хореография — Александра Мишутина, художник — Александр Бенуа.

Напомним, фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроется 5 июля в 21:00 спектаклем «Бременские музыканты» (6+) московского Театра им. Моссовета. Он также пройдёт на Рудянском спое.

Для доставки зрителей к площадке проведения фестиваля 5 и 6 июля АО «Пермская пригородная компания» запустит дополнительные рейсы скоростных поездов «Финистов» по маршрутам «Пермь-2 — Углеуральская» и «Углеуральская — Пермь-2».

Из Перми экспресс будет отправляться в 08:50. По прибытии на станцию Углеуральская в 11:41 для пассажиров организуют трансфер до автостанции Губахи.

В обратном направлении, от автостанции Губахи, автобус отправится до ст. Углеуральская в 23:45. Отправление поезда в Пермь — в 00:45. Прибытие с столицу региона — в 03:20. К электропоездам запланирован запуск трамвая сообщением «Площадь 1905 года — Инкар». Для пересадки необходимо сойти с электропоезда на станции «Мотовилиха» и пройти 400 м пешком до остановки трамвая.

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