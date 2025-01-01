В День молодёжи в Перми будет дождливо А столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Опираясь на метеосводки и технологию «Метеум», специалисты «Яндекс Погоды» спрогнозировали, какой будет погода в различных регионах России на предстоящие выходные, 28-29 июня. Согласно данным синоптиков, в субботу жителям Перми стоит готовиться к дождливой погоде.

Утренние часы в краевом центре начнутся с +17°, в дневное время воздух прогреется до +20°, к вечеру температура немного снизится до +18°…+19°, а ночью столбик термометра опустится до +15°. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 3—4 м/с.

В воскресенье, 29 июня, в первой половине дня также вероятны осадки в виде дождя. Утром температура будет колебаться в пределах +13°…+16°, днём воздух прогреется до +17°…+19°, вечером сохранится на уровне +16°…+18°, а ночью опустится до +14°. Ожидается умеренный ветер, преимущественно северо-западного направления, с порывами до 7 м/с.

Самые высокие температуры среди городов-миллионников в выходные ожидаются в Краснодаре, где воздух прогреется до +30°С. Также тёплая погода прогнозируется в Красноярске и Новосибирске. Наиболее прохладная погода в эти выходные ожидается в Челябинске, где температура может опуститься до +10°С. Низкие температурные показатели также прогнозируются в Санкт-Петербурге и Казани.

Напомним, 28 июня в Перми будет масштабно праздноваться День молодёжи. Ранее «Новый компаньон» подробно рассказал о программе мероприятий в этот день.

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