В Перми подробно рассказали о программе празднования Дня молодёжи Основные события пройдут 28 июня Поделиться Твитнуть

В Перми представили программу празднования Дня молодёжи. Она рассчитана на 25-29 июня. В неё вошли выступления как начинающих, так и известных артистов, спортивные состязания, а также открытие летнего фестиваля «Город встреч».

Старт праздничным событиям даст игра 1/4 финала Первой лиги КВН. Двенадцать команд из России и Беларуси сразятся за право продолжить участие в борьбе за чемпионство и выход в Высшую лигу. Среди участников — команда «Лёд» из Очёра, пользующаяся особой любовью пермских зрителей.

27 июня, начиная с 15:30, амфитеатр на городской набережной Камы станет местом притяжения для выпускников. В программе запланированы парад выпускников, посадка деревьев в «Саду выпускников», интерактивные площадки, посвящённые выбору профессии, а также шоу-программа и концерт пермских кавер-групп «Кипиш Мод» и elcapitan.

Основные праздничные мероприятия развернутся 28 июня по всему городу. Впервые вся эспланада, простирающаяся от Театра-Театра до Законодательного собрания, превратится в праздничную площадку.

На площади перед Театром-Театром с полудня до 17:00 будет организован экстрим-парк с роллердромом и рампами для соревнований по уличным видам спорта, включая мастер-классы по скейтборду, агрессивным роликам и самокатам. В это же время, с 12:00 до 16:00, на площади у Памятника героям фронта и тыла откроется беспилотное пространство «Крылья возможностей», где пройдут мастер-классы и соревнования по управлению БПЛА, роботехническому танковому биатлону, а также будет представлена выставка «Пермский характер» с экспонатами из зоны спецоперации.

Главной площадкой праздника станет эспланада перед Законодательным собранием. Здесь с 13:00 начнут работу различные пространства от молодёжных сообществ. В 16:00 будет дан старт Всероссийскому фестивалю военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», посвящённому 80-летию Победы. После этого на главной сцене выступит Люся Чеботина. Кульминацией станет показ мод от молодых дизайнеров с презентацией коллекции, посвящённой Молодёжной столице. Завершится вечер концертом от Niletto в 21:00.

С 13:00 до 20:00 откроется ярмарка молодых талантов, где будут представлены товары от местных предпринимателей. В программе запланированы показы коллекций молодых дизайнеров, показы пройдут в виде иммерсивных мини-представлений. В торговой зоне можно будет приобрести эксклюзивные экземпляры лимитированной коллекции «Круче Перми только Пермь».

С 16:00 до 20:00 будет функционировать медиа-павильон с пространством от VK и мастер-классами для начинающих специалистов в сфере медиа. В спортивной зоне все желающие смогут принять участие в турнире по настольному футболу совместно с клубом «Амкар». В зоне «Люби» можно будет получить специальный браслет, сигнализирующий о готовности к новым знакомствам. Кроме того, каждый сможет оставить стикер на стене знакомств, указав свои увлечения, имя и контактные данные.

Завершением 28 июня в Перми станет открытие летнего фестиваля «Город встреч» на набережной. Для театрализованного представления будет сооружена многоуровневая сцена, где главным украшением станет вид на Каму и закат. Пермские артисты представят более 20 номеров. Хедлайнером мероприятия станет певица Ева Польна.

Праздничные мероприятия также пройдут по всему городу в парках и скверах. В Музее пермских древностей и Доме Мешкова будут представлены программы «Палео-фьюжн» и «Свет. Звук. Энергия».

На спортивных площадках набережной Камы состоится групповой этап Кубка губернатора по баскетболу 3х3, в котором примут участие, в том числе, семейные команды. Плей-офф запланирован на 29 июня.

Также 29 июня на набережной пройдёт одно из самых значимых спортивных событий сезона. В шестой раз город примет Первенство России по триатлону. Более 300 участников, включая профессиональных спортсменов, выйдут на старт. За день до основной гонки, 28 июня, пройдут детские соревнования, женские забеги и открытый заплыв «Кама». Участникам предстоит проплыть 750 м, проехать 20 км на велосипеде и пробежать 5 км.

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