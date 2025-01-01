Прокуратура в Прикамье помогла получить соцвыплаты 300 медикам В Кунгуре больница не доплачивала работникам круглосуточного стационара Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, надзорное ведомство добилось восстановления прав более 300 медработников на получение специальных социальных выплат в Кунгуре.

Ранее Кунгурская городская прокуратура провела проверку в ГБУЗ Пермского края «Кунгурская больница». Выяснилось, что нарушаются права работников круглосуточного стационара на получение специальных социальных выплат.

Прокурор обратился в суд с иском и потребовал, чтобы руководство больницы предоставляло положенные выплаты. В итоге права более 300 медработников были восстановлены.

Напомним, осенью прошлого года в Кудымкаре местная прокуратура и госинспекция труда Пермского края провели проверку соблюдения трудовых прав работников скорой медицинской помощи в больнице Коми-Пермяцкого округа.

Как установили проверяющие, в состав минимального размера оплаты труда медработников необоснованно включались доплаты за работу в условиях, отличающихся от нормальных, а они должны начисляться сверх установленного МРОТ. Таким образом, зарплата работникам скорой за январь-октябрь 2024 года была исчислена с нарушением и выплачена не в полном объёме.

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