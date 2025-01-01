Алёна Бронникова Рядом с ЖК «Астра» в Перми до августа закрыли движение транспорта Организованы строительно-монтажные работы Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

На участке Тополевого переулка в центре Перми на 1,5 месяца закрыли проезд для всех видов транспорта. Как сообщается в распоряжении краевого минтранса, решение было принято в связи с обращением ООО «АС» для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ.

Речь идёт об участке на Тополевом пер. от ул. Советской до ул. Петропавловской, рядом с ЖК «Астра». Ограничения введены на период с 26 июня по 11 августа 2025 года. Согласно приложенному к документу проекту организации движения, подрядчик выполнит реконструкцию теплосети.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 27 и 28 июня в Перми вводятся ограничения движения транспорта в связи с проведением мероприятий к Дню молодёжи и открытием летнего фестиваля «Город встреч». С 27 июня вводится запрет на стоянку и остановку автотранспорта, а 28 июня — временное прекращение движения на нескольких участках улиц в центре города.

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