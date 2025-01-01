Алёна Бронникова На время празднования Дня молодёжи в Перми закроют часть улиц для транспорта Ограничения введут на 27 и 28 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья сообщили о введении временных ограничений и прекращении движения транспортных средств в Перми при проведении культурно-массовых мероприятий, посвящённых открытию летнего фестиваля «Город встреч» и празднованию Всероссийского дня молодёжи. Часть улиц в центре города закроют 28 июня.

На участках ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской, ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова, ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Крисанова и ул. Монастырской от ул. Сибирской до площади Трёх столетий будет введён запрет остановки и стоянки транспортных средств. Период ограничений — с 19 часов 27 июня до 24 часов 28 июня.

Движение будет прекращено на нескольких участках 28 июня. В том числе, с 10 до 23 часов на ул. Ленина от ул. Попова до ул. Куйбышева, с 16 до 23 часов по чётной стороне ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской и по нечётной стороне ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Ленина и ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова, а также с 18:30 до 00:00 на участке ул. Монастырской от ул. 25 Октября до площади Трёх столетий.

Ранее «Новый компаньон» подробно рассказывал о программе в рамках празднования Дня молодёжи 25-29 июня. В неё вошли выступления артистов, спортивные состязания и открытие фестиваля «Город встреч».

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