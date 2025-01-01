В Прикамье получивший травмы на рабочем месте механик-шкипер скончался в больнице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае, госпитализированный после тяжёлой производственной травмы механик-шкипер, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент произошёл в с. Елово 20 июня на земснаряде «Булгар», принадлежащем ООО «Волготехснаб». Рабочий упал с третьего яруса на второй, получив открытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга и острую субдуральную гематому.

В настоящее время сформированная инспекцией комиссия продолжает выяснять обстоятельства инцидента, проводятся опросы свидетелей и работодателя, а также юридический анализ документов, относящихся к работе пострадавшего.

При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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