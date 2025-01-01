В Пермском крае механик-шкипер получил тяжёлые травмы, упав с 3 яруса судна Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае Государственная инспекция труда начала расследование инцидента, произошедшего с сотрудником ООО «Волготехснаб» (предприятие занимается арендой и лизингом водного транспорта и оборудования).

Согласно уведомлению, отправленному работодателем в Инспекцию, 20 июня около 16:30 работник, занимающий должность механика-шкипера, упал с третьего на второй уровень земснаряда «Булгар», расположенного в с. Елово Пермского края.

Медицинское заключение указывает на то, что у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга и острая субдуральная гематома, что классифицируется как тяжёлые повреждения здоровья.

В настоящее время сформирована комиссия для выяснения обстоятельств инцидента, проводятся опросы свидетелей и работодателя, а также юридический анализ документов, относящихся к работе пострадавшего.

Кроме того, в связи с данным происшествием в отношении работодателя инициировано срочное контрольно-надзорное мероприятие.

При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, заявил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

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