Только на одном маршруте в Перми контролёры поймали 24 безбилетника Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Шокирующими назвали в Гортрансе итоги проверки контролёрами оплаты проезда в автобусах маршрута №81 в Перми. Только на участке от ул. Сапфирной до ул. Героев Хасана были пойманы 24 безбилетника. На них были составлены протоколы.

В департаменте напомнили, что финансирование маршрутной сети напрямую зависит от оплаты за проезд. «Например, в микрорайон «Погода» планируется продление маршрута №11. Возможно ли это без оплат? Ответ очевиден. Каждый неоплаченный билет — это потерянные ресурсы, которые могли бы пойти на улучшение сервиса», — констатировали чиновники.

В ведомстве также отметили, что размер штрафа в 60 раз превышает стоимость обычного билета, а для экономии выгоднее покупать проездные.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 15 апреля по 15 мая пермские контролёры составили 1950 актов на безбилетных пассажиров. Из них 93 человека повторно проехали «зайцем».

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