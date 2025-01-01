В Перми за месяц оштрафовали порядка 2 тысяч безбилетников Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

С 15 апреля по 15 мая пермские контролёры составили 1950 актов на безбилетных пассажиров. Из них 93 человека повторно проехали «зайцем». Об этом сообщает «Пятница», ссылаясь на департамент транспорта Перми.

В ведомстве отметили, что за повторное нарушение штраф составляет 5 тыс. руб.





Также было сказано, что с 15 марта по 14 апреля 2025 года контролёры зафиксировали 2122 случая безбилетного проезда. Это означает, что количество нарушителей снизилось на 8,1%. Полная статистика по безбилетным пассажирам на всех маршрутах не ведётся, осуществляется анализ отдельных направлений и временных промежутков для оптимизации работы контрольно-ревизорской службы. Такой подход более эффективен, добавили в департаменте.





Кроме планирования работы контролёров, департамент транспорта реализует мероприятия, направленные на повышение культуры оплаты среди пассажиров. Например, на маршрутах с автобусами большого класса наблюдается положительная динамика: на маршруте №50 количество ежедневных поездок увеличилось в среднем на 3 тыс. Также пермяки стали активнее приобретать долгосрочные проездные билеты — за первый квартал 2025 года было совершено на 1,37 млн поездок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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