В Перми во время бала выпускников будет работать пункт посткроссинга Поздравления можно будет отправить бесплатно Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Пермского края

Сегодня, 27 июня, во время краевого выпускного «Будущее здесь» откроется пункт посткроссинга Почты России. У каждого будущего студента будет возможность бесплатно отправить поздравления на красочных открытках, изготовленных специально для участников праздника. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края.

В пункте посткроссинга будет размещена инструкция, которая поможет правильно заполнить адрес получателя и найти нужный индекс, чтобы открытка точно дошла до адресата. Кроме того, сотрудники Почты России сами наклеят на открытку нужную марку и доставят приветствия из Перми адресату в любую точку мира.

Напомним, бал выпускников «Будущее здесь» пройдёт на набережной Камы 27 июня. Его участниками станут более 5 тыс. человек — выпускники 11-х классов, их родители и классные руководители.

Особенностью этого года станет высадка деревьев пермскими стобалльниками и парад, после которого всех выпускников, получивших высокие результаты за ЕГЭ, наградит губернатор.

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