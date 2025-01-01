Участниками бала выпусников в Перми станут более 5 тысяч человек Он пройдёт на набережной Камы Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства, которое состоялось 17 июня, министр образования Прикамья Раиса Кассина сообщила, что по традиции бал выпускников «Будущее здесь» пройдёт в Перми 27 июня. Его участниками станут более 5 тыс. человек. Это выпускники 11 классов, их родители и классные руководители.

«Основная концепция бала выпускников в том, что в Пермском крае — тысячи маршрутов и путей, все возможности для самореализации и построения жизни у нас есть», — отметила Кассина.

Бал будет проходить на набережной Камы. Среди новшеств этого года — высадка деревьев и парад.

Деревья предстоит высадить выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. По задумке властей, это может стать традицией, и зелёные насаждения будут высаживать выпускники каждого года.

Кроме того, в этом году все выпускники примут участие в параде на набережной. Там же, у амфитеатра, их поздравит губернатор, а позже состоится концерт.

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