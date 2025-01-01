Участниками бала выпусников в Перми станут более 5 тысяч человек
Он пройдёт на набережной Камы
На заседании краевого правительства, которое состоялось 17 июня, министр образования Прикамья Раиса Кассина сообщила, что по традиции бал выпускников «Будущее здесь» пройдёт в Перми 27 июня. Его участниками станут более 5 тыс. человек. Это выпускники 11 классов, их родители и классные руководители.
«Основная концепция бала выпускников в том, что в Пермском крае — тысячи маршрутов и путей, все возможности для самореализации и построения жизни у нас есть», — отметила Кассина.
Бал будет проходить на набережной Камы. Среди новшеств этого года — высадка деревьев и парад.
Деревья предстоит высадить выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. По задумке властей, это может стать традицией, и зелёные насаждения будут высаживать выпускники каждого года.
Кроме того, в этом году все выпускники примут участие в параде на набережной. Там же, у амфитеатра, их поздравит губернатор, а позже состоится концерт.
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