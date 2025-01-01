В пермском ЗАГС поддержали запрет называть детей странными именами Поделиться Твитнуть

В Пермском управлении ЗАГС высказали своё мнение относительно рассматриваемого в Государственной думе законопроекта, касающегося запрета на регистрацию редких и нетипичных детских имён. Об этом пишет «Рифей».

Эксперты считают, что данная инициатива позволит предотвратить возможные психологические проблемы у детей, которым даны необычные имена.

Среди примеров оригинальных имён были упомянуты: Люцифер, Виагра, Лексус, Дельфин, Европа, Мадонна, Агуша, Кит, Единая Россия, Арсина (аббревиатура от «Армия — сила народа») и другие.

Напомним, в 2014 году в Перми родители назвали новорождённого Люцифером.

Законопроект предусматривает разработку официального списка разрешённых имён.

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