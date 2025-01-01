Алёна Бронникова Пермскому фонду «Берегиня» удалось привлечь 50 млн рублей на благотворительность Количество детей, которым была оказана помощь, выросло за год в два раза Поделиться Твитнуть

Фото: jcomp / freepik.com

За 2024 год пермскому благотворительному фонду «Берегиня» удалось собрать 50,4 млн руб., что на 12,5% больше, чем годом ранее, — в 2023 году было привлечено 44,8 млн руб. Это позволило увеличить количество благополучателей.

Согласно годовому отчёту фонда, количество подопечных семей за год увеличилось с 400 до 500, количество детей, которым была оказана финансовая помощь, выросло в два раза, до 352 чел. В реабилитационных мероприятиях внутри стационара участие приняли 6 410 детей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Как отметили в фонде, в адресную помощь для семей входит медицинская реабилитация, психологическая поддержка и юридическое сопровождение. Финансовая помощь для детей включает обеспечение жизненно важными лекарствами и оборудованием.

Самыми значимыми проектами в 2024 году стали «Маршрут семьи» — сопровождение семей на всех этапах лечения, «Лига чемпионов» — реабилитационные выезды и спортивные мероприятия для детей и родителей, «Арт-экспедиция», «Фотоэкспедиция» и «Игры победителей» — помощь в эмоциональном и физическом восстановлении детей после долгого пребывания в стенах больницы, «Знайбус» — мастер-классы и психологические тренинги для пациентов детской краевой больницы. Ежегодный забег «На одном дыхании» помог собрать 1,2 млн руб., серия благотворительных спектаклей «Музыка жизни» — 3 млн руб.

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