В Перми осудят отчима, истязавшего своего пасынка Уголовное дело рассмотрят в Свердловском районном суде Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего пермяка Евгения Овсюкова. Ему вменяют в вину истязание несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Как установило следствие, с марта 2024 года по март 2025-го мужчина истязал 9-летнего сына своей сожительницы. Он систематически наносил ему побои. В один из дней ребёнок сбежал из дома, спасаясь от агрессии мужчины, и просил у прохожих помощи.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в Свердловский райсуд Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», 5 марта этого года суд избрал Овсюкову меру пресечения в виде ареста. Когда мужчину доставляли в суд под конвоем, журналисты обратили внимание, что на лице обвиняемого были явные признаки избиения.

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