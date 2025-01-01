Омбудсмен Прикамья направил запрос в СКР по поводу синяков у обвиняемого в истязании Евгения Овсюкова судят за избиение пасынка Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

В связи с публикацией в СМИ фотографий задержанного по подозрению в жестоком обращении с пасынком, на лице которого видны следы насилия, уполномоченный по правам человека в Пермском крае обратился к главе регионального следственного управления СК РФ с требованием провести проверку. Об этом perm.aif.ru сообщили в аппарате омбудсмена.

Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Прикамье, подчеркнул, что с момента возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого его права защищает адвокат. Кроме того, контроль соблюдения прав человека в местах лишения свободы осуществляет общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Пермского края.

Несмотря на отсутствие жалоб в адрес уполномоченного о нарушениях прав Евгения Овсюкова при задержании или содержании в полиции, Игорь Сапко инициировал запрос к руководству следкома.

Напомним, 5 марта суд избрал меру пресечения в отношении 31-летнего Евгения Овсюкова, обвиняемого в истязаниях 9-летнего пасынка. Незадолго до этого инцидента ребёнок в состоянии шока выбежал на улицу без верхней одежды и обуви, спасаясь от пьяного отчима. При доставлении мужчины в суд под конвоем журналисты зафиксировали на его лице явные признаки избиения.

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