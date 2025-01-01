В Пермском крае 27 июня ожидается сильная гроза Жителей просят закрыть окна и отключить электроприборы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Пермском крае в пятницу, 27 июня, ожидается гроза. Такие данные сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС — филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

Жителям Прикамья порекомендовали закрыть окна и двери в помещении и отключить электроприборы. Также не стоит включать телефон, а в случае крайней необходимости общаться только по громкой связи.





Тем, кто оказался на улице, советуют искать укрытие в зданиях, магазинах или кафе. Не стоит прятаться под остановочными навесами. На открытой местности лучше всего укрыться в углублениях (ложбины или канавы) или сесть на корточки, обхватив колени. Кроме того, следует держаться подальше от линий электропередач.





Если гроза застала в дороге, стоит остановить автомобиль и переждать непогоду. Запрещено открывать окна.





ГУ МЧС Пермского края просит быть внимательными и осторожными.





Ранее также сообщалось, что в Пермском крае начался затяжной период дождей . Уже к середине первой декады июля может выпасть месячная норма осадков.

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