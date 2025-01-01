В Пермском крае начался затяжной период дождей Уже к середине первой декады июля может выпасть месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до конца следующей недели погоду в Пермском крае будут определять циклоны, которые принесут с собой прохладный воздух и ежедневные дожди, сопровождаемые грозами. При этом в ближайшие дни на юго-западе региона возможны затяжные осадки. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В четверг, 26 июня, в центральных районах, включая Пермь, грозы могут сопровождаться шквальными ветрами до 20 м/с. Зоны осадков станут малоподвижными, что приведёт к их неравномерному распределению по территории. Возможны сильные ливни, подобные тем, что наблюдались в Перми 21 июня. При этом будет тепло: от +20˚ на западе до +25˚ на юго-востоке края, в Перми — +22…+24˚.

В течение недели ночные температуры будут оставаться высокими (+11…+16˚), а днём ожидается от +18…+20˚ на юго-западе до +22…+24˚ на севере края, в Перми — до +22˚.

По предварительным прогнозам, в середине следующей недели ожидается усиление дождей. При таком развитии событий возрастает риск переувлажнения почвы и возникновения дождевых паводков. Есть вероятность, что к середине первой декады июля выпадет объём осадков, равный месячной норме.

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