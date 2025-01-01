Алёна Бронникова В Перми начались подготовительные работы по строительству вейк-парка на Мулянке Застройщик получил разрешение Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Дзержинском районе Перми по ул. Встречной начинаются подготовительные работы по строительству термального комплекса и вейк-парка на берегу Мулянки. Запланированы мероприятия по сохранению зелёного фонда. Как сообщает управление по экологии и природопользованию администрации Перми, застройщик получил разрешение на размещение объекта.

В рамках подготовки к работам на земельном участке провели комиссионное обследование зелёных насаждений. По его результатам был составлен акт, разрешающий снос клёна ясенелистного, тополя бальзамического и ивы белой диаметром стволов 10-35 см.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности и возможности проведения дальнейших работ. Для минимизации воздействия на окружающую среду и восстановление экологического баланса территории запланированы компенсационные посадки.

«В обязательном порядке после завершения всех строительных работ будут проведены компенсационные посадки. Количество высаживаемых деревьев и кустарников будет не менее количества снесённых. Посадки планируется осуществить как на самом участке, так и на прилегающих к нему территориях в рамках комплексного благоустройства», — рассказали в ведомстве.

Проект был подготовлен ООО «ВейкПарк-Парма», в мае он получил статус «приоритетного инвестиционного». На территории рядом с Мулянкой к 2029 году создадут термальный комплекс площадью 2,6 тыс. кв. м с бассейнами и кафе, вейк-парк с кольцевой лебёдкой и обучающими реверсивными лебёдками, административные объекты и пешеходный мост через реку. Объём инвестиций оценивается в 295 млн руб.

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