В Прикамье мошенники отправляют пользователям сообщения от имени главы Соликамска
Александр Русанов призвал игнорировать эти письма
Глава Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что от его имени пользователям Пермского края отправляют уведомление в мессенджере Telegram.
«Создан клон моего аккаунта: имя, фамилия, фотография. С него злоумышленники уже совершают обзвоны и рассылку сообщений. Будьте бдительны, не реагируйте на сообщения сомнительного и провокационного характера», — написал чиновник в своих соцсетях.
Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня пользователи соцсетей стали получать рассылку сообщений в Telegram от имени якобы властей Прикамья. Неизвестные представлялись сотрудниками Министерства природных ресурсов Пермского края. В ведомстве тогда пояснили, что это мошенники, и призвали пользователей блокировать аккаунт отправителя.
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