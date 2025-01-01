В Прикамье мошенники отправляют пользователям сообщения от имени главы Соликамска Александр Русанов призвал игнорировать эти письма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что от его имени пользователям Пермского края отправляют уведомление в мессенджере Telegram.

«Создан клон моего аккаунта: имя, фамилия, фотография. С него злоумышленники уже совершают обзвоны и рассылку сообщений. Будьте бдительны, не реагируйте на сообщения сомнительного и провокационного характера», — написал чиновник в своих соцсетях.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июня пользователи соцсетей стали получать рассылку сообщений в Telegram от имени якобы властей Прикамья. Неизвестные представлялись сотрудниками Министерства природных ресурсов Пермского края. В ведомстве тогда пояснили, что это мошенники, и призвали пользователей блокировать аккаунт отправителя.

Практика рассылки сообщений в соцсетях с фейковых аккаунтов появилась несколько лет назад. Мошенники отправляют уведомления пользователям от лица городских и краевых властей.

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