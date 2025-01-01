Пермскую семью, из которой четырежды убегал 9-летний мальчик, поставили на учёт Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщили в департаменте социальной политики администрации губернатора Пермского края, семья 9-летнего пермяка, неоднократно самовольно покидавшего дом, поставлена на учёт. Об этом пишет perm.aif.ru.

Напомним, школьника несколько раз объявляли в розыск. С сентября 2024 года мальчик четырежды исчезал в разных частях города при различных обстоятельствах: однажды не вернулся от бабушки, в другой раз перестал отвечать на звонки после посадки в автобус, а однажды просто покинул квартиру родителей.

Во всех случаях ребёнка благополучно находили. Последний инцидент произошёл в середине июня 2025 года, когда он ушёл с ул. Стахановской. 20 июня утром его нашли и вернули домой.

В департаменте уточняют, что 18 июня семья мальчика была поставлена на учёт в комиссии по делам несовершеннолетним при администрации Дзержинского района Перми как находящаяся в социально опасном положении. Сам ребёнок с октября 2024 года состоит на учёте в полиции за бродяжничество и другое антиобщественное поведение.

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