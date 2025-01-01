Ущерб от незаконной вырубки леса жителем Прикамья составил 66 млн рублей Мужчина действовал в составе группы Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае за незаконную рубку леса перед судом предстанет участник преступной группы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год мужчина вырубал лесные насаждения в Бардымском МО. Сумма ущерба, причинённая лесному фонду Российской Федерации и муниципалитету, составила более 66,5 млн руб.





Мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинение.





Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина согласился на сотрудничество со следствием.





Ранее также сообщалось , что с арендатора лесного участка и лесозаготовителя из Пермского края будет взыскано более 13 млн руб. ущерба, причинённого незаконной вырубкой леса. Ответчики, не согласившись с решением суда, предприняли попытку обжалования приговора. Однако Апелляционный суд решение оставил без изменений — жалоба не удовлетворена.

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