Лесозаготовитель из Прикамья выплатит 13 млн рублей за незаконную вырубку деревьев Решение вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

С арендатора лесного участка и лесозаготовителя из Пермского края будет взыскано более 13 млн руб. ущерба, причинённого незаконной вырубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По информации ведомства, решение о взыскании вынес Чусовской городской суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора Горнозаводского района.





Ответчики, не согласившись с решением суда, предприняли попытку обжалования приговора. Однако Апелляционный суд решение Чусовского городского суда оставил без изменений — жалоба ответчиков не удовлетворена.





Решение вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле районной прокуратуры.





Ранее также сообщалось , что судебные приставы Пермского края добились взыскания денежной компенсации с местной жительницы, виновной в попытке поджога автомобиля, совершённой из хулиганских побуждений. Суд признал женщину виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. С женщины взыскано 44,5 тыс. руб.

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