В Прикамье с поджигательницы автомобиля взыскали ущерб Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Пермского края добились взыскания денежной компенсации с местной жительницы, виновной в попытке поджога автомобиля, совершённой из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Инцидент произошёл год назад в п. Куеда. Пьяная 51-летняя женщина решила найти себе транспорт для увеселительной поездки. Обойдя ближайшую парковку, она не обнаружила ни одной незапертой машины. Разозлившись, она решила совершить акт мести. Убедившись в отсутствии свидетелей, злоумышленница подожгла задний подкрылок и правый брызговик автомобиля Toyota Alphard с помощью зажигалки, после чего скрылась с места преступления. К счастью, бдительная охрана стоянки вовремя заметила возгорание и ликвидировала его, предотвратив возможные убытки владельца минивэна в размере 2,2 млн руб.

Суд признал женщину виновной в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Ей было назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Суд также удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причинённого ущерба. С женщины взыскано 44,5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.