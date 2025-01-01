Продиктованные номер СНИЛС и код из смс-сообщения стоили пермячке 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД, 26-летняя пермячка стала очередной жертвой телефонного обмана. Злоумышленники, выдавшие себя за работников налоговой инспекции, сообщили ей о якобы существующей задолженности и убедили продиктовать номер СНИЛС, а также код из SMS.

Впоследствии на электронную почту потерпевшей пришло уведомление о взломе аккаунта. Позвонив по номеру, указанному в письме, она связалась якобы с "сотрудником Центрального банка". Тот уверил, что банковские карты заблокированы и для разблокировки требуется внести страховой депозит, который затем будет возвращён. Следуя указаниям, девушка перевела около 1,3 млн руб. на неизвестный счёт.

Лишь спустя неделю жительница Перми поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проводятся следственные мероприятия.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и соблюдать элементарные правила безопасности, поскольку сохранность личных средств – это, прежде всего, личная ответственность. Главное правило – не совершать никаких финансовых действий по инструкциям, полученным в телефонных разговорах.

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