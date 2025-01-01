Инвестиции в систему водоснабжения Перми вырастут на 400 млн рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В ходе общественных слушаний с участием представителей региональной и муниципальной власти, компания «НОВОГОР-Прикамье» представила отчёт о деятельности за 2024 год и рассказала о реализуемых проектах. С докладом выступил генеральный директор Сергей Касаткин.

В планах компании на 2025 год — инвестировать около 1,9 млрд руб. в модернизацию объектов, что более чем на 400 млн руб. превышает прошлогодние показатели. Ключевыми проектами станут: реконструкция насосной станции, обеспечивающей перекачку сточных вод с правого берега, внедрение ультрафиолетового обеззараживания на биологических очистных сооружениях (БОС), а также модернизация инфраструктуры в рамках создания центра автоматизированного управления производством (ЦАУП).

В компании напомнили, что с 2013 по 2024 год суммарные инвестиции превысили 9 млрд руб.

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