Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае открылся новый музей Музей истории Краснокамска начал работать в уцелевшем «теремке» Технического посёлка Поделиться Твитнуть

Фото: Краснокамский краеведческий музей

Открытие Музея истории Краснокамска состоялось 30 апреля. Это ещё один отдел большого Краснокамского краеведческого музея, в составе которого уже действуют популярные музеи «Квартира строителя коммунизма» и «Музей игрушки». С подробностями нового проекта «Новый компаньон» познакомила директор учреждения Татьяна Семакина.

Фото: Краснокамский краеведческий музей

В Музее истории Краснокамска две экспозиции. Одна из них — «Краснокамск. Невидимый подвиг» (0 +) — посвящена работе Ленинградского монетного двора, который в годы войны был эвакуирован в Краснокамск. Все ордена и медаливремён Великой Отечественной войны, включая медали героев Советского Союза, героев Социалистического Труда и медаль «Мать-героиня», были отчеканены именно здесь, однако даже жители города не знали об этом: производство было засекречено, и лишь недавно эта история стала известна.

Над экспозицией работали куратор Ольга Сафрошенко и дизайнер Ольга Вологина.

Фото: Краснокамский краеведческий музей

Татьяна Семакина, директор Краснокамского краеведческого музея:

— В новой экспозиции, которая посвящена Ленинградскому монетному двору, мы постарались воссоздать интерьер рабочего цеха. Показаны три производственных места: стол гравёра, стол монтировщика и кабинет директора предприятия. Посетители экспозиции осмотреть и даже потрогать инструменты гравёра и монтировщика.

Всё основано на архивных документах и воспоминаниях людей, которые мы смогли собрать за пять лет.

В отдельном зале выставлены макеты, посвящённые разным видам битв: городской бой, морской бой, партизанская война и танковое сражение — показана битва на Курской дуге; соответственно, в хронологическом же порядке в этом же зале расположены награды, которые появлялись в СССР военного времени и первые экземпляры которых делались в Краснокамске.

Вторая экспозиция в музее — «Поэзия промышленного леса» (0 +) — посвящена истории Краснокамска.

Татьяна Семакина:

— Эта выставка — пилотная, это прообраз будущей большой экспозиции по истории города, которая есть в наших планах. Мы начинаем рассказ с владений графа Шувалова; подробно рассказываем о строительстве Краснокамска, показываем генеральный план и чертежи зданий — эти чертежи мы собирали со всех крупных музеев нашей страны: нам очень помогли Архитектурный музей имени Щусева и музей архитектуры и дизайна в Екатеринбурге.

Отдельный блок этой выставки посвящён летописцам нашего города: писателю Павлу Бажову и фотографу Леониду Куприянову, который оставил после себя большую коллекцию стеклянных негативов. Благодаря ему у нас в экспозиции есть очень хорошие исторические фотографии города.

Фото: Краснокамский краеведческий музей

Музей истории Краснокамска расположился по адресу: ул. Свердлова, 12. Это один из двух уцелевших «теремков» знаменитого Технического посёлка — редкого памятника деревянной архитектуры в стиле конструктивизма. В конце ХХ века были «живы» шесть особнячков технической интеллигенции, построенные в 1930-е годы; до недавнего времени от посёлка оставались три «теремка», и планировалось музеефиировать все три дома. По соседству с новым музеем, на ул. Свердлова, 10, уже работает Музей деревянной игрушки; когда же руководство музея попыталось начать реконструкцию дома по ул. Свердлова, 8, здание просто рассыпалось от ветхости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.