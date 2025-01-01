Покупатели квартир в Перми стали менее решительными В краевом центре вырос индекс тревожности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале 2025 года в крупных городах России наблюдался подъём индекса тревожности среди потенциальных покупателей недвижимости. По данным аналитиков «Объектив.РФ», в мае 2025 года отмечалось падение процента успешных сделок, начинающихся с бронирования.

Вероятнее всего, говорят специалисты, это связано с сезонными колебаниями: уменьшением количества рабочих дней и периодом летних отпусков. Дополнительно, из-за высоких ставок по ипотеке и потребности в сложных финансовых расчётах, время, необходимое для завершения сделки, увеличивается. В среднем по городам-миллионниках в мае 2025 года индекс беспокойства достиг 49%, что означает, что почти половина бронирований не перешла в стадию завершенной покупки.

Наиболее высокий уровень индекса тревожности в мае 2025 года зафиксирован в Челябинске, где 55% граждан, зарезервировавших жильё, не стали его приобретать. На втором месте Новосибирск с показателем 52%, а на третьем — Екатеринбург с 51%. Более уверенными и устойчивыми к стрессу в конце весны 2025 года оказались покупатели в Перми и Тюмени: в обоих этих городах индекс тревожности составил 43%. Тем не менее и он вырос по сравнению с мартом 2025 года. Тогда в Перми этот показатель равнялся 38%.

Напомним, индекс тревожности является инструментом оценки настроений покупателей на рынке нового жилья, отражающим переход брони в фактическую сделку. Он показывает долю покупателей, которые в итоге отказываются от приобретения квартиры.

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