В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Бельковым
Военнослужащего похоронят в Гайнском округе
Во время российской спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач погиб уроженец д. Имасы Игорь Бельков. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
Игорь Бельков родился 10 ноября 1991 года, а погиб 3 декабря 2024 года.
В СВО мужчина участвовал как рядовой. При каких обстоятельствах он был убит, глава муниципалитета не уточнила.
«От имени жителей Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Игоря», — написала Елизавета Шалгинских.
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