В Прикамье простятся с погибшим на СВО Игорем Бельковым Военнослужащего похоронят в Гайнском округе Поделиться Твитнуть

Фото: страница Елены Шалгинских ВК

Во время российской спецоперации на территории Украины при выполнении боевых задач погиб уроженец д. Имасы Игорь Бельков. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

Игорь Бельков родился 10 ноября 1991 года, а погиб 3 декабря 2024 года.

В СВО мужчина участвовал как рядовой. При каких обстоятельствах он был убит, глава муниципалитета не уточнила.

«От имени жителей Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Игоря», — написала Елизавета Шалгинских.

Прощание с военнослужащим пройдёт в ДК п. Сергеевский 25 июня. Начало панихиды — в 13:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.