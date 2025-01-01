Осуждённый за мошенничество экс-министр связи Прикамья займётся бизнесом в Москве Евгений Балуев занимал министерское кресло до 2016 года Поделиться Твитнуть

Евгений Балуев

Правительство Пермского края

Евгений Балуев, ранее занимавший пост министра связи Пермского края, стал индивидуальным предпринимателем. Информация о его регистрации в ЕГРИП датируется 23 июня. На публикацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В перечне разрешённых видов деятельности значатся консультации в области управления и коммерции. Местом регистрации указана Москва.

Напомним, с 2012 по 2016 год Балуев возглавлял министерство информационного развития и связи Пермского края, являясь одним из ключевых членов команды губернатора Виктора Басаргина.

В 2018 году Ленинский районный суд Перми признал Балуева виновным в двух преступлениях: мошенничестве, совершённом в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и незаконном владении боеприпасами. Следствие и суд установили, что он совместно с предпринимателем Иваном Овчинниковым и заместителем руководителя МФЦ Натальей Гладковой похитил свыше 24,5 млн руб., предназначенных для ремонта филиалов МФЦ. Уголовное дело о хранении боеприпасов было инициировано после обнаружения в квартире Балуева 13 патронов калибра 7,62 на 54 мм во время обыска. На начальном этапе расследования Балуев полностью отрицал свою вину. В результате он был приговорен к шести годам условно с испытательным сроком в пять лет и штрафу 800 тыс. руб.

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