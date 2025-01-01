В Прикамье ускорился рост цен на бензин Литр топлива за неделю в среднем подорожал на 19 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 23 июня в Пермском крае наблюдался рост цен на бензин, составивший 19 коп. за литр. По данным Росстата, это наиболее ощутимое увеличение с начала месяца. В среднем стоимость литра топлива в регионе достигла 59 руб. 46 коп.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 для жителей Пермского края теперь составляет 56,5 руб., что на 18 коп. больше, чем неделей ранее. Цена на АИ-95 увеличилась на 21 коп. и достигла 61,44 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 к 23 июня выросла на 8 коп., достигнув 85,83 руб.

Наименьшие изменения затронули дизельное топливо, цена на которое увеличилась всего на 1 коп. и составила 71 руб. 86 коп.

В целом по РФ цены на бензин за неделю изменились в 70 регионах. Заметнее всего он подорожал в Республике Тыва (+2%). Снижение цен зафиксировано в Республике Дагестан и Магаданской области (-0,1%).

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