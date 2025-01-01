Алёна Бронникова На время бала выпускников в Перми закроют движение на двух улицах Бал выпускников «Будущее здесь» пройдёт 27 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируется введение временных ограничений движения транспорта для обеспечения безопасности при проведении краевого бала выпускников «Будущее здесь». Согласно информации, опубликованной в распоряжении краевого минтранса, ограничения вводятся 26 и 27 июня.

Остановка и стоянка будут запрещены с 19 часов 26 июня до 21 часа 27 июня на трёх участках улиц в центре Перми: ул. Окулова — от ул. Попова до Комсомольского пр., ул. Осинской — от ул. Монастырской до ул. Окулова и ул. Монастырской — от ул. Горького до пл. Трёх столетий. А также до 16 часов 27 июня на ул. Дружбы — от ул. Технической до ул. Дружбы, 20, на ул. Рабоче-Крестьянской — между домами № 20 и 24, на улицах Калинина и Юнг Прикамья — от ул. Сокольской до ул. Светлогорской.

Также в центре Перми с 8 утра до 21 часа 27 июня будет закрыто движение на двух участках улиц. Ограничения коснутся ул. Окулова — от ул. Попова до Комсомольского пр. и ул. Осинской — от ул. Монастырской до ул. Окулова.

Напомним, бал выпускников «Будущее здесь» пройдёт в Перми 27 июня. Его участниками станут более 5 тыс. выпускников 11 классов, их родителей и классных руководителей. Мероприятие состоится на набережной Камы.

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