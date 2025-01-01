Алёна Бронникова Пермяков предупредили о плановых антитеррористических учениях Мероприятие состоится 26 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

На территории Перми 26 июня будут организованы плановые антитеррористические учения. Об этом жителей предупредили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья. В ведомстве отметили, что угрозы безопасности населению нет. Какие мероприятия, в какое время и на каких объектах будут проводиться, краевые власти не уточняют.

«Сообщаем, что 26 июня на территории Перми будут проводиться антитеррористические учения. Мероприятия запланированы, угроз безопасности для населения нет», — сообщили в пресс-службе минтербеза.

В апреле масштабные антитеррористические учения проводились в образовательных учреждениях Пермского края. Сотрудники и учащиеся отрабатывали действия при вооружённом нападении или захвате заложников, реагирование на обнаружение подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства, эвакуацию и взаимодействие с силовыми ведомствами.

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