На следующей неделе в школах Прикамья пройдут антитеррористические учения В образовательных учреждениях будут отрабатывать действия при вооружённом нападении Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

В российских учебных учреждениях, в том числе и в Пермском крае, на следующей неделе запланированы масштабные антитеррористические учения. В них примут участие учителя, школьники, персонал учебных заведений, охранники и представителей спецслужб.

Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, 29 апреля и в резервный день — 30 апреля состоятся Всероссийские антитеррористические учения в образовательных учреждениях, детских лагерях и центрах страны, сообщает издание «Учительская Россия».

Во время проведения учения сотрудники и учащиеся будут отрабатывать действия при вооруженном нападении или захвате заложников, реагирование на обнаружение подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. Кроме того, будет организована эвакуация, взаимодействие с силовыми ведомствами и так далее.

Напомним, в прошлом году учения по антитеррористической защищённости общеобразовательных организаций состоялись во всех школах Перми 20 мая.

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