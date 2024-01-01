Во всех пермских школах 20 мая пройдут антитеррористические учения Жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во всех школах Перми 20 мая с 10:00 до 14:00 запланированы учения по антитеррористической защищённости общеобразовательных организаций. Об этом сообщает администрация города.

«Сотрудниками школ, охранных организаций и обучающимися будут отрабатываться алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооружённом нападении на объект и обнаружении размещённого взрывного устройства», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В этот же день в школах провели внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвящённые вопросам антитеррористической защищённости.

Учеников и жителей близлежащих к общеобразовательным учреждениям домов просят сохранять спокойствие. Учения проводятся планово.

В конце апреля сообщалось об эвакуации учеников и педагогов школы № 114 в Мотовилихинском районе Перми. В краевом минтербезе пояснили, что в учреждении проводятся учения по отработке действий на возможные угрозы.

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