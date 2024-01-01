В Перми эвакуировали посетителей «iMall Эспланада» и учеников школы № 114 Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Сегодня днём из школы № 114 в Мотовилихинском районе Перми эвакуировали учеников и педагогов. Сообщения об этом появились в соцсетях. На фото и видео ученики и сотрудники учебного заведения стоят на улице. Многие были без верхней одежды.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в школе проходила плановая тренировка. Подразделения МЧС не привлекались.

В краевом минтербезе пояснили, что в школе проводятся учения по отработке действий на возможные угрозы. Угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет.

Фото: ТГ-канал ЧП Пермь

Кроме того, в telegram-канале «ЧП Новости» было опубликованы фотографии людей, стоящих у ТЦ «iMall Эспланада».

По данным МЧС, на территории торгового центра проводились пожарно-тактические занятия.

Напомним, в середине апреля из-за пожарной тревоги в Перми прошла эвакуация людей из восьмого корпуса ПГНИУ. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. В пресс-службе вуза сообщили, что эвакуация прошла в нормативное время, и позже образовательный процесс возобновился.

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