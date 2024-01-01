Из-за пожарной тревоги прошла эвакуация в одном из корпусов пермского вуза Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В восьмом корпусе ПГНИУ 15 апреля сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Как рассказали в пресс-службе вуза, эвакуация прошла в нормативное время, сейчас образовательный процесс возобновился.

Восьмой корпус — центральный в кампусе Пермского национального исследовательского университета. Он находится прямо напротив Ботанического сада, центрального сквера и фонтана «Одуванчик». В нём размещаются геологический и географический факультеты.

Это одно из самых высоких строений ПТНИУ, имеет семь этажей. Построен в 2004 году. Это единственный корпус в вузе, в котором имеются лифты общего пользования.

Ранее сообщалось, что утром 15 апреля в Перми загорелась квартира на верхнем этаже 9-этажного дома №19 по ул. Клары Цеткин. Погибли два человека. ​До прибытия первых подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Ещё двух спасли с помощью автолестницы.

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