На пожаре 15 апреля в Перми погибли два человека Ещё двух спасли с помощью автолестницы Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

​Утром 15 апреля в Перми загорелась квартира на верхнем этаже 9-этажного дома №19 по ул. Клары Цеткин. Погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сигнал о ЧП получили в 8 часов 35 минут. К месту вызова выехали 44 пожарных и 11 единиц техники.

​До прибытия первых подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Ещё двух спасли с помощью автолестницы.

Распространение горения на соседние квартиры, а также на вышерасположенные помещения технического этажа и кровли не допущено. Ликвидировать пожар (его площадь составила 30 кв. м) удалось в 8:55.

Причина возгорания устанавливаются.

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