Алёна Бронникова
В Пермском крае 15-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП
Подросток выехал на «встречку»
На территории Кочёвского муниципального округа в Пермском крае 25 июня произошло смертельное ДТП. Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Сайкмото», двигаясь по трассе Кочёво—Акилово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
«По предварительной информации, на 2 км автодороги несовершеннолетний выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением мужчины 1976 г.р.», — сообщает краевая Госавтоинспекция.
По информации правоохранительных органов, авария произошла днём, около 13:25. Мотоциклист 2010 г.р. погиб на месте происшествия. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Владельцев мототранспорта призывают быть предельно внимательными на дороге, использовать мотошлемы и не нарушать нормы дорожной безопасности. В первую очередь в ведомстве напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.
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