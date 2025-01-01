Алёна Бронникова В Пермском крае 15-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП Подросток выехал на «встречку» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Кочёвского муниципального округа в Пермском крае 25 июня произошло смертельное ДТП. Несовершеннолетний водитель мотоцикла «Сайкмото», двигаясь по трассе Кочёво—Акилово, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

«По предварительной информации, на 2 км автодороги несовершеннолетний выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением мужчины 1976 г.р.», — сообщает краевая Госавтоинспекция.

По информации правоохранительных органов, авария произошла днём, около 13:25. Мотоциклист 2010 г.р. погиб на месте происшествия. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Владельцев мототранспорта призывают быть предельно внимательными на дороге, использовать мотошлемы и не нарушать нормы дорожной безопасности. В первую очередь в ведомстве напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

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