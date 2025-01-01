Алёна Бронникова Из Перми задерживается вылет трёх авиарейсов Два самолёта ожидаются с опозданием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-табло международного аэропорта Пермь на 18.00, из краевой столицы задерживаются три рейса. В частности, вылет самолёта N4 883 авиакомпании Nordwind Airlines в Калининград снова перенесён. Судно ожидается в 01:05 26 июня. Задержка на данный момент составляет уже почти 11,5 часа.

Помимо этого, задерживаются вылеты самолётов в Самару и Казань. Рейс «ЮВТ Аэро» ЮВ 245 в Самару перенесён с 13:55 на 22:00. Время вылета самолёта этой же авиакомпании, осуществляющего рейс ЮВ 542 Пермь—Казань, перенесли с 22:20 на 02:00.

Также задерживается прилёт в Пермь двух самолётов. Рейс Nordwind Airlines N4 959 должен был прибыть из Махачкалы в 12:30 25 июня, однако его ожидают в 00:05 26 июня. Рейс ЮВ 215 из Самары задерживается на восемь часов, его ожидают в Перми в 01:25 26 июня.

На данный момент, по информации Росавиации, для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их приём и выпуск в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Тамбова, Казани и Нижнекамска.

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