Вылет рейса из Перми в Калининград задержали на 8 часов Самолёт из Махачкалы прибудет в Большое Савино с таким же опозданием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 25 июня ожидаются большие задержки двух рейсов авиакомпании Nordwind Airlines.

Так, самолёт B-737, выполняющий рейс N4 959 из Махачкалы, прибудет в Пермь в 20:30 (опоздание составит 8 часов).

Также на 8 часов, до 21:40, задерживается вылет B-737 рейса N4 883 из Перми в Калининград.

Задержки связаны с поздним прибытием самолёта.

В транспортной прокуратуре «Новому компаньону» напомнили, что при задержке рейса на 8 часов и более в дневное время (или на 6 часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией. Авиаперевозчик также обязан предоставить питание и услугу хранения багажа.

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