Вылет рейса из Перми в Анталью задержали уже на 11 часов Аэропорт работает в штатном режиме Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пермском аэропорту Большое Савино произошла задержка отправления самолёта рейса ZF 863 авиакомпании Azur Air в Анталью (Турция). Согласно информации, отображаемой на онлайн-табло, самолёт должен был вылететь 20 мая в 2:00 по местному времени. Однако текущее ориентировочное время вылета перенесено на 13:30.

При этом аэропорт Большое Савино функционирует в обычном режиме, как и аэропорт в Антальи. Таким образом, задержка вылета связана с перевозчиком.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями статуса рейса на информационных ресурсах аэропорта.

В транспортной прокуратуре напоминают, что при задержке рейса на восемь часов и более в дневное время (или на шесть часов и более в ночное) пассажиры имеют право на размещение в гостинице и бесплатный трансфер до неё и обратно, обеспечиваемые авиакомпанией. Авиаперевозчик также обязан предоставить услугу хранения багажа в камере хранения.

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